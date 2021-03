Sanremo 2021, Nuove proposte: Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te (Di lunedì 1 marzo 2021) Greta Zuccoli, 22enne napoletana, concorrerà tra le Nuove proposte al Festival di Sanremo 2021 con il brano Ogni cosa di te, prodotto da Diodato e Tommaso Colliva dei Calibro 35. Il brano è una delle sue prime creazioni in italiano. Già perché seppur da sempre ispirata dal cantautorato italiano di Endrigo, Tenco e De Andrè, Greta Zuccoli è cresciuta perlopiù tra le note del brit-folk di Damien Rice, spaziando tra il trip hop e il brit rock. Greta Zuccoli venne scoperta quasi per caso durante un aftershow di Damien Rice, in cui venne invitata a improvvisare. Da quel momento in poi Rice decise di iniziare a collaborare con lei, e così Greta Zuccoli lo ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021), 22enne napoletana, concorrerà tra leal Festival dicon il branodi te, prodotto da Diodato e Tommaso Colliva dei Calibro 35. Il brano è una delle sue prime creazioni in italiano. Già perché seppur da sempre ispirata dal cantautorato italiano di Endrigo, Tenco e De Andrè,è cresciuta perlopiù tra le note del brit-folk di Damien Rice, spaziando tra il trip hop e il brit rock.venne scoperta quasi per caso durante un aftershow di Damien Rice, in cui venne invitata a improvvisare. Da quel momento in poi Rice decise di iniziare a collaborare con lei, e cosìlo ...

WARNERMUSICIT : 27 febbraio 1993 27 febbraio 2021 28 anni fa @LauraPausini vinceva il Festival di Sanremo con ‘La solitudine’ iniz… - repubblica : Sanremo, Gaia: 'Ho la presunzione di cambiare le regole con la mia musica': 23 anni, l'esperienza dei talent (X Fac… - VanityFairIt : «Vado solo con la voglia di salire sul palco e far ascoltare una canzone. L’unica cosa che mi interessa è che chi m… - mapkomarco521 : RT @puresoulfree: Sanremo fa miracoli, per una settimana manda in vacanza il covid ???????? - isladecoco7 : RT @todorov_denis: Insomma il covid va in vacanza per una settimana e poi torna di nuovo...?? -