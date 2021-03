Salone di Ginevra - Vicina la conferma ufficiale dell' edizione 2022

(Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo due annate di stop a causa'emergenza coronavirus, ildidovrebbe riaprire i battenti nel: nonostante la pandemia sia tuttora in corso, infatti, sono attese a breve importanti novità riguardanti la prossima, come anticipato da Sandro Mesquita, ceoa manifestazione elvetica, nel corsoa cerimonia di premiazione'Auto'Anno 2021, che ha visto trionfare la Toyota Yaris. Manca ancora l'ufficialità, ma le parole pronunciate da Mesquita tradiscono un certo ottimismo: Siamo molto vicini a concludere gli accordi con i partner nelle prossime settimane. La location. Com'è noto, il Geneva International Motor Show viene in genere ospitato a marzo nella cornice del Palexpo, la struttura ...

Ultime Notizie dalla rete : Salone Ginevra

askanews

... 224 punti ?koda Octavia: 199 punti Land Rover Defender: 164 punti Citroën C4: 143 punti Per la decima volta dal 2012, il team delInternazionale dell'Automobile diospita e organizza ...Toyota Yaris vince il prestigioso premio Car of the Year 2021 . L'annuncio è stato dato durante un evento trasmesso in streaming che si è tenuto presso il Palexpo disebbene ilnon si sia svolto a causa del problemi che sta portando la pandemia. Per la piccola giapponese (qui la nostra prova) si tratta di un bis visto che aveva vinto anche l'...Toyota Yaris è Car of the Year 2021: la compatta della casa nipponica è stata proclamata nel corso della consueta cerimonia al Palaexpo di Ginevra. Solitamente la premiazione dell'auto dell'anno ...La Toyota Yaris è l'auto dell'anno 2021. Il titolo di Car of the Year è stato assegnato da una giuria composta da 59 giornalisti di 22 Paesi. Il modello giapponese ha ottenuto 266 punti, al secondo po ...