Roma-Milan, Marelli: “Rigore su Calabria indiscutibile. Giusto annullare gol a Mkhitarian” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tanti gli episodi dubbi che hanno caratterizzato il match di ieri sera tra Roma e Milan, vinto dai rossoneri per 2 a 1. A prendere la parola è stato l’ex arbitro Luca Marelli che, sul proprio canale Youtube, ha commentato le decisioni di Guida, arbitro del match. “Su questa partita ci sono stati dei giudizi che vanno dal Guida un disastro al Guida perfetto. Vediamo degli episodi. Giusto annullare il gol di Mkhitarian per fallo di Mancini su Theo Hernandez. Mancini si aiuta con aiuta con il braccio sinistro appoggiandosi fra spalla e collo del difensore del Milan. Il contatto Tomori-Veretout del 31esimo minuto è regolare. Un semplice contrasto di gioco dove non c’è nemmeno il fallo. Al 39esimo arriva l’episodio principale. “Contatto fra Fazio e ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Tanti gli episodi dubbi che hanno caratterizzato il match di ieri sera tra, vinto dai rossoneri per 2 a 1. A prendere la parola è stato l’ex arbitro Lucache, sul proprio canale Youtube, ha commentato le decisioni di Guida, arbitro del match. “Su questa partita ci sono stati dei giudizi che vanno dal Guida un disastro al Guida perfetto. Vediamo degli episodi.il gol diper fallo di Mancini su Theo Hernandez. Mancini si aiuta con aiuta con il braccio sinistro appoggiandosi fra spalla e collo del difensore del. Il contatto Tomori-Veretout del 31esimo minuto è regolare. Un semplice contrasto di gioco dove non c’è nemmeno il fallo. Al 39esimo arriva l’episodio principale. “Contatto fra Fazio e ...

