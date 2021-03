Rifiuti illegali: sequestrati in dogana 200 quintali di scarti ferrosi (Di lunedì 1 marzo 2021) Como - Un carico di 20mila e 610 chili di particolato di metalli ferrosi, pari a oltre 200 quintali, e l'autoarticolato che li trasportava, sono stati messi sotto sequestro per violazione della ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 1 marzo 2021) Como - Un carico di 20mila e 610 chili di particolato di metalli, pari a oltre 200, e l'autoarticolato che li trasportava, sono stati messi sotto sequestro per violazione della ...

Lucascasati : Rotta bulgara per i rifiuti illegali | A. Pergolizzi - ItsSicurezza : Sversamenti illegali di rifiuti rilevati tramite il sistema di videosorv... - TerlizziGerard3 : RT @GiancarloDeRisi: Discarica galleggiante a due passi dall'Italia. La spazzatura dilavata dalle discariche illegali lungo la Drina, in Bo… - VendettaBenny : RT @GiancarloDeRisi: Discarica galleggiante a due passi dall'Italia. La spazzatura dilavata dalle discariche illegali lungo la Drina, in Bo… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Discarica galleggiante a due passi dall'Italia. La spazzatura dilavata dalle discariche illegali lungo la Drina, in Bo… -