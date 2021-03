Ricoveri sopra quota 300 Emergenza continua all' ospedale Salesi | raddoppiano i casi

(Di lunedì 1 marzo 2021) ANCONA - Le ambulanze del 118 che fanno la spola per tutta la giornata tra residenze private e ospedali. Reparti Covid che occupano altri posti letto disponibili. E purtroppo, ancora decessi correlati ...

IlTirrenoPrato : In Toscana contagi ancora sopra quota mille, leggero aumento dei ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive - newsrimini : #coronavirusitalia , a #rimini contagi ancora sopra 200. In regione deciso aumento di ricoveri - TgrRai : #COVID19 C'è una chiara accelerazione dell'aumento dell'incidenza; 8 regioni sopra soglia critica ricoveri; servono… - MauroGentileTv : RT @tribuna_treviso: Solo ieri 1.175 tamponi positivi, si torna sopra quota 23 mila L’infettivologa dell'azienda ospedaliera di Padova Anna… - mattinodipadova : Solo ieri 1.175 tamponi positivi, si torna sopra quota 23 mila L’infettivologa dell'azienda ospedaliera di Padova A… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoveri sopra

Corriere Adriatico

ANCONA - Le ambulanze del 118 che fanno la spola per tutta la giornata tra residenze private e ospedali. Reparti Covid che occupano altri posti letto disponibili. E purtroppo, ancora decessi correlati ...... Ad oggi il parametro Rt si muove quotidianamente attorno all'1 (l'1 l'epidemia si espande, ... Per fortuna, al momento, l'aumento dei contagi non è stato seguito da un incremento dei...Il punto sui contagi: da giovedì a sabato nuovi casi giornalieri sopra i mille e tasso di positivi sui tamponi che ha sfiorato l'11% ...LA SITUAZIONEPADOVA Era il 16 febbraio, meno di due settimane fa, quando il dg dell'Azienda ospedaliera Daniele Donato tirava un sospiro di sollievo: «I ricoveri sono nettamente calati, ...