Ray Donovan – Showtime In arrivo un film dopo la serie (Di lunedì 1 marzo 2021) Il film di Ray Donovan è in lavorazione su Showtime . Il dramma poliziesco ha come protagonista Liev Schreiber nel ruolo del personaggio principale. Un padre di famiglia che lavora come fixer professionista a Los Angeles. La serie ha funzionato per sette stagioni prima di essere improvvisamente cancellato da Showtime senza preavviso. L’ottava stagione programmata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ildi Rayè in lavorazione su. Il dramma poliziesco ha come protagonista Liev Schreiber nel ruolo del personaggio principale. Un padre di famiglia che lavora come fixer professionista a Los Angeles. Laha funzionato per sette stagioni prima di essere improvvisamente cancellato dasenza preavviso. L’ottava stagione programmata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

webmagazine24 : Ray Donovan - #Showtime In arrivo un film dopo la serie - doomboy : Oh ogni tanto una buona notizia sul fronte intrattenimento: Showtime sta sviluppando un film per chiudere il raccon… - Luissanchez70Ho : @ivanmedinaIM Facil: truca Ray Donovan. - pietro94704983 : @ACMDuivel Sons attaccato x tutta la serie!! Peaky non m ha preso , altra serie che se la gioca con sons e solo RAY DONOVAN - lucadg75 : @santinilore79 Io sceglierei il sempre pacato Ray Donovan. -