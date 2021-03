Principe Filippo ricoverato: trasferito in una clinica specializzata (Di lunedì 1 marzo 2021) Le condizioni di salute del Principe Filippo ricoverato da quasi due settimane: trasferito in una clinica specializzata di Londra. Il Principe Filippo è stato trasferito oggi in un ospedale specializzato nel cuore di Londra per sottoporsi a test e osservazione per una condizione cardiaca preesistente. Intanto, continua a essere sottoposto a cure per un’infezione non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 marzo 2021) Le condizioni di salute delda quasi due settimane:in unadi Londra. Ilè statooggi in un ospedale specializzato nel cuore di Londra per sottoporsi a test e osservazione per una condizione cardiaca preesistente. Intanto, continua a essere sottoposto a cure per un’infezione non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

