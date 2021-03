' Pippo Inzaghi ha guidato il Benevento dalla tribuna' | multato

(Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA - Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 24ª giornata di Serie A. Sono in tutto cinque i calciatori fermati, tutti per un turno. Si tratta dei due espulsi Koulibaly (Napoli) e ...

ROMA - Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 24ª giornata di Serie A. Sono in tutto cinque i calciatori fermati, tutti per un turno. Si tratta dei due espulsi Koulibaly (Napoli) e ...Gattuso affronta un grande amico e storico compagno di squadra, ": all'andata i due si affrontarono in un match tutt'altro che semplice per i partenopei. Le squadre si incontrano in un ...NAPOLI – Il Napoli riscatta il ko con l’Atalanta e l’eliminazione dall’Europa League, agganciando la Lazio al sesto posto della classifica di Serie A a quota 43 punti, a -3 dalla Juventus con cui dovr ...Il Benevento di Pippo Inzaghi (oggi sostituito da Maurizio D’Angelo) perde il derby campano contro il Napoli. Maurizio D’Angelo ha parlato del giovane attaccante e dell’infortunio di Lapadula LEGGI AN ...