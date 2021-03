Pecoraro: «Volevo indagare sulle plusvalenze Juve ma non me l’hanno permesso» (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex capo della Procura Federale Figc, Giuseppe Pecoraro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. «Io sono andato via dalla Figc perché certe situazioni andavano controllate e non potevo farlo. Non abbiamo potuto lavorare sui bilanci delle squadre, sulle plusvalenze. Avrei voluto indagare sul caso Sturaro e la relativa plusvalenza fatta dalla Juventus e non me lo hanno consentito. Ecco perché me ne sono dovuto andare. Quando vediamo casi come Sturaro, Rovella e non possiamo intervenire, allora non c’è nulla da fare». Sul fatto che gli errori arbitrali vadano spesso a favore della Juventus: «Sempre errori arbitrali a favore della Juventus? Voglio essere sicuro di uscire dallo stadio con un risultato giusto. Esiste un fattore umano, voglio sperare che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex capo della Procura Federale Figc, Giuseppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. «Io sono andato via dalla Figc perché certe situazioni andavano controllate e non potevo farlo. Non abbiamo potuto lavorare sui bilanci delle squadre,. Avrei volutosul caso Sturaro e la relativa plusvalenza fatta dallantus e non me lo hanno consentito. Ecco perché me ne sono dovuto andare. Quando vediamo casi come Sturaro, Rovella e non possiamo intervenire, allora non c’è nulla da fare». Sul fatto che gli errori arbitrali vadano spesso a favore dellantus: «Sempre errori arbitrali a favore dellantus? Voglio essere sicuro di uscire dallo stadio con un risultato giusto. Esiste un fattore umano, voglio sperare che ...

napolista : Pecoraro: «Volevo indagare sulle plusvalenze Juve ma non me l’hanno permesso» A Radio Punto Nuovo: «L’episodio Pjan… - Inter_Rompi : RT @persemprecalcio: ???? Giuseppe Pecoraro, ex capo della Procura Federale della Figc, ha sparato a zero su #Orsato e la #Juve ?? Ecco le… - persemprecalcio : ???? Giuseppe Pecoraro, ex capo della Procura Federale della Figc, ha sparato a zero su #Orsato e la #Juve ?? Ecco… - pecoraro_fr : Volevo solo dire che il Migliore non si chiama Mario Draghi, si chiama Palmiro Togliatti. - pecoraro_fr : In tempi di virus ogni ritardo distrazione errore sciatteria incompetenza disguido confusione superficialità si tra… -