Migranti, a Lampedusa agenti carne da macello: in 10 positivi al Covid, 4 con variante inglese (Di lunedì 1 marzo 2021) Ancora sbarchi a raffica a Lampedusa, dove in poche ore sono quasi 400 i Migranti approdati. Lampedusa, insomma, continua a cercare di resistere alla morsa degli arrivi ininterrotti. L'isola, al collasso, è ormai da troppo al centro di una situazione che registra l'hotspot stracolmo già a febbraio. E, in spregio all'emergenza sanitaria, presa d'assalto con l'aggravante del Covid e delle sue varianti. Un accerchiamento a tenaglia che, tra problemi di ordine e sicurezza, e minaccia epidemiologica, rischia di far saltare in aria un equilibrio precario da anni. L'ultima notizia che arriva dall'isola, allora, è la drammatica conferma della improcrastinabilità di un intervento risolutore: quella che rileva il contagio di 10 agenti in servizio a Lampedusa, risultati positivi ...

