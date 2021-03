Livorno, Marco Amelia torna in casa amaranto (Di lunedì 1 marzo 2021) Il periodo no del Livorno continua: gli amaranto nelle ultime giornate hanno accumulato molte sconfitte, ed ora sono penultimi nel Girone A di Serie C. Esonerato Dal Canto, bisogna cercare un sostituto, ed i toscani si affidano ad un ex simbolo del Livorno: Marco Amelia è arrivato in città, e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà alla sua ex squadra fino al termine della stagione. Riuscirà l’ex portiere della nazionale a rimettere in pista il Livorno? Livorno, Amelia per tornare in alto Le ultime stagioni del Livorno hanno fatto scivolare gli amaranto in Serie C, dove adesso rischia la retrocessione. Solo 19 punti accumulati finora in 27 giornate, ed è arrivato il momento di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Il periodo no delcontinua: glinelle ultime giornate hanno accumulato molte sconfitte, ed ora sono penultimi nel Girone A di Serie C. Esonerato Dal Canto, bisogna cercare un sostituto, ed i toscani si affidano ad un ex simbolo delè arrivato in città, e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà alla sua ex squadra fino al termine della stagione. Riuscirà l’ex portiere della nazionale a rimettere in pista ilperre in alto Le ultime stagioni delhanno fatto scivolare gliin Serie C, dove adesso rischia la retrocessione. Solo 19 punti accumulati finora in 27 giornate, ed è arrivato il momento di ...

