Live Non è La D'Urso, Giulia Salemi rifiuta di incontrare l'ex Abraham: "Voglio rispettare Pierpaolo" (Di lunedì 1 marzo 2021) A "Live Non è La D'Urso", Giulia Salemi rifiuta di incontrare l'ex fidanzato Abraham e rinnova l'amore verso Pierpaolo Pretelli. In attesa della finale del "Grande Fratello Vip" che si svolgerà questa sera in prima serata su Canale 5, Giulia Salemi, ieri sera, è stata ospite a "Live Non è La D'Urso" dove ha affrontato L'articolo NewNotizie.it.

