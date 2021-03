Lazio-Torino, comunicato dei granata: “Tampone per tutti i giocatori, oggi lavoro individuale” (Di lunedì 1 marzo 2021) Resta ancora nel mistero il destino di Lazio-Torino, match al momento ancora in programma per la venticinquesima giornata di Serie A ma a un passo dal rinvio per via dello stop ai granata da parte dell’Asl competente a causa di otto giocatori positivi al Covid-19. Intanto i piemontesi hanno reso noto il programma del lavoro svolto oggi in un comunicato: “lavoro individuale per il Torino, per i calciatori a disposizione del tecnico Davide Nicola, con programma aerobico ed esercitazioni sulla parte atletica, in campo. Nel pomeriggio, come da richiesta dell’Autorità sanitaria locale, sessione con Tampone molecolare per tutto il gruppo squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Resta ancora nel mistero il destino di, match al momento ancora in programma per la venticinquesima giornata di Serie A ma a un passo dal rinvio per via dello stop aida parte dell’Asl competente a causa di ottopositivi al Covid-19. Intanto i piemontesi hanno reso noto il programma delsvoltoin un: “per il, per i calciatori a disposizione del tecnico Davide Nicola, con programma aerobico ed esercitazioni sulla parte atletica, in campo. Nel pomeriggio, come da richiesta dell’Autorità sanitaria locale, sessione conmolecolare per tutto il gruppo squadra”. SportFace.

