L’Asl di Torino insiste: Lazio-Torino non si può giocare. Ma la Lega non si rassegna (Di lunedì 1 marzo 2021) Più chiara di così L’Asl di Torino non potrebbe essere: “Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la squadra è impossibile”. Lo ha detto all’Ansa il direttore generale Carlo Picco. La trasferta a Roma del Torino, che domani sera da calendario dovrebbe affrontare la Lazio, è impossibile. Per ragioni sanitarie è “impossibile riunire la squadra”. Nonostante ciò – e il precedente pesante passato in giudizio di Juventus-Napoli – la Lega non si rassegna. E si ostina a non ufficializzare il rinvio, ancorata al principio del protocollo. Nel Torino c’è un focolaio da 15 positivi, otto dei quali sono ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Più chiara di cosìdinon potrebbe essere: “Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la squadra è impossibile”. Lo ha detto all’Ansa il direttore generale Carlo Picco. La trasferta a Roma del, che domani sera da calendario dovrebbe affrontare la, è impossibile. Per ragioni sanitarie è “impossibile riunire la squadra”. Nonostante ciò – e il precedente pesante passato in giudizio di Juventus-Napoli – lanon si. E si ostina a non ufficializzare il rinvio, ancorata al principio del protocollo. Nelc’è un focolaio da 15 positivi, otto dei quali sono ...

Gazzetta_it : #LazioTorino, decide l’Asl: “Granata in quarantena fino alla mezzanotte di martedì” - TuttoMercatoWeb : L'Asl di Torino: 'Granata ancora in quarantena, impossibile riunire la squadra'. Si attende la Lega - capuanogio : Ieri i giocatori del #Torino non contagiati hanno potuto fare una seduta di allenamento rigorosamente individuale.… - Mediagol : #Lazio-#Torino, la sfida dell'Olimpico è un rebus: l'Asl conferma la quarantena, ma il responso della Lega si fa at… - _SiGonfiaLaRete : Serie A, si attende la decisione per #LazioTorino. L’Asl di Torino: “In quarantena fino alle 24 di domani” -

