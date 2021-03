La variante inglese fa paura, il sindaco di Ancona chiude tutte le scuole: 'Salvaguardiamo la salute' (Di lunedì 1 marzo 2021) Ancona - Chiuse le scuole di ogni ordine e grado ad Ancona. L'ha annunciato sui social il sindaco Valeria Mancinelli, che ha firmato un'apposita ordinanza anti - Covid. 'Da domani martedi 2 marzo, ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 1 marzo 2021)- Chiuse ledi ogni ordine e grado ad. L'ha annunciato sui social ilValeria Mancinelli, che ha firmato un'apposita ordinanza anti - Covid. 'Da domani martedi 2 marzo, ...

