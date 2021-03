La Ue lancia il "green pass digitale". Ma è già polemica: ecco a cosa serve (Di lunedì 1 marzo 2021) Ignazio Riccio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen Il Garante della privacy teme che un trattamento non corretto dei dati relativi allo stato vaccinale possa determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone La Commissione europea lavora a una proposta legislativa, che verrà presentata questo mese, per un “green pass digitale”. A darne notizia, attraverso i propri canali social, è la presidente dell’organismo dell’Ue, Ursula von der Leyen. L’obiettivo "è fornire la prova che una persona è stata vaccinata; dare i risultati dei test per coloro che ancora non sono stati vaccinati; dare informazioni sulla guarigione dal Covid-19. Rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy”. Il “green pass ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Ignazio Riccio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen Il Garante della privacy teme che un trattamento non corretto dei dati relativi allo stato vaccinale possa determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone La Commissione europea lavora a una proposta legislativa, che verrà presentata questo mese, per un “”. A darne notizia, attraverso i propri canali social, è la presidente dell’organismo dell’Ue, Ursula von der Leyen. L’obiettivo "è fornire la prova che una persona è stata vaccinata; dare i risultati dei test per coloro che ancora non sono stati vaccinati; dare informazioni sulla guarigione dal Covid-19. Rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy”. Il “...

