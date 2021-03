La moviola della Gazzetta | Inspiegabile errore del Var sul gol di Politano Andava annullato

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ladello Sport di Edoardo Lusena e Davide Longo pone alcuni dubbi su un episodio che macchia l’ottima prova di Abisso, ma la colpa è del Var È il 2-0 del Napoli, azione confusa e non decifrabile a occhio nudo. Da sinistra Insigne, Letizia colpisce di testa, la palla sbatte suin caduta e va in rete. Abisso parla con il Var (Valeri e Giallatini) e convalida, lasciando però qualche dubbio. Al replay l’azione sembra “sporcata” dal mani (involontario, ma non importa) di. Ineccepibili invece i due interventi sul gola Zielinski e il doppio cartellino a Koulibaly L'articolo ilNapolista.