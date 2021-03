La città metropolitana bolognese si sta avviando verso l'area ad alto rischio (Di lunedì 1 marzo 2021) La situazione in Emilia-Romagna è sempre più preoccupante. Bologna si sta avviando verso la zona rossa. Covid, Bologna verso la zona rossa. Il sindaco: “Situazione complessa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 1 marzo 2021) La situazione in Emilia-Romagna è sempre più preoccupante. Bologna si stala zona rossa. Covid, Bolognala zona rossa. Il sindaco: “Situazione complessa” su Notizie.it.

rtl1025 : ?? 'Per quanto riguarda la Città metropolitana di #Bologna siamo a un passo dalla #zonarossa'. Lo dice il sindaco… - RegioneER : ??Dal 27 febbraio, zona ARANCIONE SCURO in tutti comuni della Città metropolitana di Bologna. Contagio in aumento, d… - DenisTw72 : @rep_bologna in zona rossa divenne finirci Bologna e non tutta la città metropolitana. - ros_raff : RT @lucianoghelfi: Il fatto che il sindaco di #Bologna, Virginio #Merola @virginiomerola, pressi la #RegioneEmiliaRomagna per dichiarare al… - Palermer : RT @ComunePalermo: #AvvisoPA - Revoca - Indizione elezione del Consiglio Metropolitano della città Metropolitana Di Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : città metropolitana Como e Cremona in zona arancione rafforzata ... l'intera provincia di Como, ma anche diversi comuni della provincia di Mantova, della provincia di Cremona (incluso il capoluogo), di quella di Pavia e di dieci comuni della Città Metropolitana di ...

Lombardia, ordinanza Fontana: zona arancione rafforzata a Cremona, provincia Como e altri 50 comuni ... tranne gli asili nido , l'intera provincia di , ma anche diversi comuni della provincia di , della provincia di (incluso il capoluogo), di quella di e di dieci comuni della Città Metropolitana di , ...

De Lucchi: «Le città scandinave sono incredibili, ma noi italiani possiamo migliorarle» Corriere della Sera ... l'intera provincia di Como, ma anche diversi comuni della provincia di Mantova, della provincia di Cremona (incluso il capoluogo), di quella di Pavia e di dieci comuni delladi ...... tranne gli asili nido , l'intera provincia di , ma anche diversi comuni della provincia di , della provincia di (incluso il capoluogo), di quella di e di dieci comuni delladi , ...