La Asl blocca il Torino: con la Lazio rischia il 3 - 0 a tavolino (Di lunedì 1 marzo 2021) Torino - "Riunire la squadra è impossibile" . Ha commentato così il direttore generale dell'Asl di Torino Carlo Picco, ai microfoni dell'Ansa sulla possibilità che domani il Torino affronti la Lazio ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 marzo 2021)- "Riunire la squadra è impossibile" . Ha commentato così il direttore generale dell'Asl diCarlo Picco, ai microfoni dell'Ansa sulla possibilità che domani ilaffronti la...

sportface2016 : Il #Torino non potrà viaggiare e andare a Roma per giocare il match con la #Lazio. Adesso palla alla Lega… - Strozzi_augusto : Se l'ASL di Napoli blocca il Napoli allora è perché si fa convincere da De Laurentiis, se l'ASL di Torino blocca il… - Turet781 : @diegofornero Tanto se l'ASL li blocca a casa perdo 3a0 a tavolino e poi al max posson far ricorso. Sempre come dici tu, riposati. - marcomempi : @_magnopaolo_ @TalkingaboutL @FIGC La ASL ovviamente e giustamente blocca e mette in isolamento. La FIGC dice che i… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'La Asl blocca il #Torino che però rischia il 3-0 a tavolino' -