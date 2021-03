Juventus | conferenza Pirlo | «Dobbiamo continuare a lottare per lo Scudetto»

(Di lunedì 1 marzo 2021)stampa: le parole del tecnico dellaalla vigilia della gara contro lo Spezia, in programma martedì alle 20:45 Andreaprepara la sfida allo Spezia che segna un punto importante per la: i bianconeri vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio in casa del Verona. LEGGI LACOMPLETA SUNEWS24 LA GARA – «Lo Spezia sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A, sta facendo un grandissimo campionato, ha fatto grandi risultati contro grandi, quindi sarà una partita molto difficile, importante per noi perchèriscattare i due punti persi contro il Verona eper lo». CENTROCAMPO – «Fagioli ha avuto un ...

Alla vigilia di Juventus-Spezia, parla in conferenza stampa il tecnico dei campioni d'Italia Andrea Pirlo: le sue dichiarazioni Dopo il mezzo passo falso di sabato con il Verona, la Juventus non può più sbagliare... Domani vigilia, in campo al mattino; alle 14.30 invece è prevista la consueta conferenza stampa di Mister Pirlo che (in diretta su Juventus Tv) risponderà alle domande dei giornalisti invitati e...