Innovative Payment Solutions | Inc Announces Signing a Service Agreement with Interface Investment Capital | LLC

(Di lunedì 1 marzo 2021) (OTCQB: IPSI) ("" or the "Company"), a Southern California based fintech company focused on building a 21st century digitalsolution, IPSIPay, today announced that it has signed a ...

Ultime Notizie dalla rete : Innovative Payment

Affaritaliani.it

NORTHRIDGE, Calif., March 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) via NewMediaWire "Solutions, Inc. (OTCQB: IPSI) ("" or the "Company"), a Southern California based fintech company focused on building a 21st century digitalsolution, IPSIPay, ...... integra proprio quelle più. Tra le funzionalità che hanno suscitato maggior interesse tra i visitatori ricordiamo l' invisibile(che permette di completare il percorso d'acquisto ...Grazie alla piattaforma digitale di SIA, Fidor Solutions offre alle istituzioni finanziarie la possibilità di trasferire denaro in tempo reale fino a €100.000 ...Il nostro Paese si conferma un mercato chiave per la fintech svedese ?che amplia l'organico dell’innovativo hub di Milano e prevede di raddoppiarlo entro il 2022. Candidature aperte sul web, con possi ...