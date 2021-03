Indagine sulla nave Mare Jonio: I PM procedono per favoreggiamento dell’immigrazione (Di lunedì 1 marzo 2021) È l’11 settembre del 2020: la petroliera Danese Maersk Etienne naviga da 37 giorni nelle acque del Mediterraneo con 27 migranti a bordo, salvati da un barcone in avaria. I profughi vengono trasferiti sulla nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans e trasportati il giorno dopo nel porto di Pozzallo. Su quel passaggio, la Procura di Ragusa muove accuse pesanti, il trasbordo in Mare di migranti sarebbe avvenuto dopo un accordo di tipo commerciale tra due società: il pagamento di una somma ingente di denaro e senza aver preso alcun accordo con le autorità Maltesi competenti di quella zona di Mare o con quelle Italiane. I PM procedono per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazione delle norme del codice di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) È l’11 settembre del 2020: la petroliera Danese Maersk Etienne naviga da 37 giorni nelle acque del Mediterraneo con 27 migranti a bordo, salvati da un barcone in avaria. I profughi vengono trasferitidella Mediterranea Saving Humans e trasportati il giorno dopo nel porto di Pozzallo. Su quel passaggio, la Procura di Ragusa muove accuse pesanti, il trasbordo indi migranti sarebbe avvenuto dopo un accordo di tipo commerciale tra due società: il pagamento di una somma ingente di denaro e senza aver preso alcun accordo con le autorità Maltesi competenti di quella zona dio con quelle Italiane. I PMperclandestina e violazione delle norme del codice di ...

