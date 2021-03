“Il Commissario Ricciardi” | chi è Nunzia Schiano | età | carriera e quel rapporto speciale sul set

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 1 marzo 2021) Scopriamo chi è, l’attrice de “Il” apprezzatissima dal pubblico italiano per la sua dolcezza e bravura!: chi è l’attrice della fiction “Il” (Fonte Getty Images)Chi è? L’attrice dell’apprezzatissima fiction Rai “Il“, di cui andrà stasera in onda l’ultima puntata, è famosa per un ruolo in particolare. L’attrice prese parte a due film che ebbero grandissimo successo al botteghino. Stiamo parlando di “Benvenuti al Sud” e del suo se“Benvenuti al Nord“, in cui lainterpreta la madre di Mattia Volpe, alias Alessandro Siani. ...