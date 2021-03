I due studi innovativi per capire le ragioni del riscaldamento anomalo dell’Artide (Di lunedì 1 marzo 2021) studiare i processi alla base della cosiddetta amplificazione artica, ovvero il motivo per cui le regioni polari continuano a registrare un tasso di riscaldamento pari al doppio di quello globale, portando alla riduzione del ghiaccio marino. È l’obiettivo dei progetti Ecapac e Sentinel (coordinati rispettivamente da Enea e dall’Istituto di scienze Polari del Cnr), due tra i sei finanziati dal Bando 2018 del Programma di Ricerche in Artico 2018-2020. Un passo avanti per comprendere il cambiamento climatico. L’Artide non gode di buona salute. Anzi, sta rispondendo molto rapidamente al riscaldamento globale e, allo stesso modo, lo stanno facendo anche alcune regioni dell’Antartide occidentale e soprattutto della penisola antartica. Per questo motivo, le aree polari sono considerate regioni chiave per il nostro sistema climatico. Basti ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 marzo 2021)are i processi alla base della cosiddetta amplificazione artica, ovvero il motivo per cui le regioni polari continuano a registrare un tasso dipari al doppio di quello globale, portando alla riduzione del ghiaccio marino. È l’obiettivo dei progetti Ecapac e Sentinel (coordinati rispettivamente da Enea e dall’Istituto di scienze Polari del Cnr), due tra i sei finanziati dal Bando 2018 del Programma di Ricerche in Artico 2018-2020. Un passo avanti per comprendere il cambiamento climatico. L’Artide non gode di buona salute. Anzi, sta rispondendo molto rapidamente alglobale e, allo stesso modo, lo stanno facendo anche alcune regioni dell’Antartide occidentale e soprattutto della penisola antartica. Per questo motivo, le aree polari sono considerate regioni chiave per il nostro sistema climatico. Basti ...

