Grande Fratello Vip, stasera l'ultima puntata: le confessioni dei finalisti (Di lunedì 1 marzo 2021) È tempo di bilanci al Grande Fratello Vip. La casa più spiata d'Italia chiuderà i battenti stasera e si decreterà il vincitore fra Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. I vipponi alternano momenti di malinconia ad altri di felicità: se da un lato sono felici di tornare alla loro vita … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Grande Fratello Vip: Giulia Salemi affronta le sfere di Live - Non è la d'Urso, le accuse di Caterina Collovati (VIDEO) Nel corso dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso , Giulia Salemi ha affrontato le cinque agguerritissime sfere . La ragazza ha ricevuto molte critiche per il suo percorso al Grande Fratello Vip con Pierpaolo Pretelli , ma l' accusa più pesante e grave , però, è arrivata da Caterina Collovati , che ha accusato la giovane influencer di averci provato con il marito. Bomba a ...

Finale Grande Fratello Vip 2021 stasera: anticipazioni e news sulla diretta Corriere della Sera Rosalinda e Andrea dopo il GF: "Siamo in camera insieme" Rosalinda Cannavò ha svelato come avrebbe trascorso la sua prima notte in compagnia di Andrea Zenga fuori dal GF Vip.

Dayane Mello confessa ancora una volta di essere innamorata (VIDEO) Durante una conversazione con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello confessa di essere ancora una volta innamorata ...

