Golden Globes 2021, i premi (Di lunedì 1 marzo 2021) : vince Laura Pausini per la canzone. Grande successo per La Regina degli Scacchi. ROMA – Si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2021, il grande appuntamento che tiene gli amanti del cinema e della televisione incollati allo schermo. L'Italia si gode la vittoria di Laura Pausini, premiata per la miglior canzone insieme con Diane Warren e Niccolò Agliardi. "Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere", ha fatto sapere Laura Pausini su Instagram. La Pausini ha poi voluto ringraziare Sophia Loren: "Tutta la mia gratitudine e il rispetto per la meravigliosa Sophia Loren, è stato un onore dare voce al tuo personaggio, per trasmettere un messaggio così importante, di accoglienza e unità". per il cinema Grande successo per Nomadland e ...

