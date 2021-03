Golden Globe 2021: Pausini premiata per la miglior canzone. Laura sarà a Sanremo (Di lunedì 1 marzo 2021) C'è anche l'Italia sul podio dei Golden Globe 2021. Laura Pausini è stata infatti premiata per la miglior canzone originale, "Io sì" colonna sonora del film La vita davanti a sé . Grandissima la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) C'è anche l'Italia sul podio deiè stata infattiper laoriginale, "Io sì" colonna sonora del film La vita davanti a sé . Grandissima la ...

NetflixIT : *beve un sorso d'acqua* *si schiarisce la voce* *prende fiato* E ora il THREAD ufficiale dei premi vinti ai Golden… - ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - DisneyPlusIT : Congratulazioni al cast e alla troupe di #Soul per aver vinto due Golden Globe ? nelle categorie Miglior Film d'Ani… - AllMusicItalia : Arriva la conferma da parte di Amadeus in conferenza stampa. Dopo la vittoria del #Goldenglobe avvenuta stanotte… - CRVNGLIGHTNING : RT @gaivsholland: oggi per ricordare lui. chadwick boseman ha vinto il suo meritato golden globe. -