GfVip, Dayane innamorata: il nuovo colpo di fulmine della modella (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel corso di alcune confidenze con i suoi coinquilini, Dayane Mello ha svelato di essere innamorata ma non di Rosalinda: tutte le novità Gf Vip: Dayane rivela di essere innamorata, ma non di Rosalinda su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel corso di alcune confidenze con i suoi coinquilini,Mello ha svelato di esserema non di Rosalinda: tutte le novità Gf Vip:rivela di essere, ma non di Rosalinda su Notizie.it.

GrandeFratello : Grazie Dayane ?? #GFVIP - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - mattino5 : #GFVIP, #Dayane vittima o stratega? In studio a #Mattino5 le opinioni si dividono - bizarredJackE : RT @edoruta: “Lunga vita alla regina Dayane Mello. HBDay??Fan” Dayane: “per me?? Chi mi ha mandato? Fooooon grazie grazie grazie Beh questo… - noel_393 : a prescindere da come andrà stasera io spero che nessuno tartassi dayane di insulti. Ricordatevi che il suo impatto… -