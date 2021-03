GF Vip | indiscrezione sconcertante di Urtis | “Tommaso Zorzi? Tanta roba tra le gambe”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Giacomofa una rivelazione piccante suNell’ultimo numero di Nuovo, magazine diretto da Riccardo Signoretti, al suo interno è contenuto una lunga e bislacca intervista a Giacomo. Ricordiamo che inizialmente il chirurgo estetico è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 in qualità d’ospite, ma dopo un paio di settimane è stato promosso a concorrente. Parlando col giornalista del noto periodico, l’ex gieffino si è espresso su, dicendo: “Tra amici si chiacchiera e lui è ‘’. Potrebbe far impallidire Rocco Siffredi”. Il rampollo meneghino sta facendo fuoco e fiamme nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che dopo quasi sei mesi lunedì prossimo giungerà al termine. Inoltre, il 25enne ...

... splendida notizia a poche ore dalla finale:fantastica In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del GF, sembrerebbe proprio che la bellissima Dayane Mello sia ...... 'Io gay?' Da quando, nella Casa del Grande Fratello, è sbocciato il flirt tra Rosalinda ... confermando quindi non solo di aver fatto quella confessione a Zorzi ma anche l'stessa. ...Cristiano Malgioglio si mette all'opera e strizza l’occhio alle nuove generazioni. Perfeziona una hit musicale e coinvolge Dayane Mello.Da quando sui social è stata postata la foto della Martani in quanto naufraga, le critiche per chi ha scelto questo concorrente per l’Isola dei famosi 2021, non sono mancate. La Martani, negli ultimi ...