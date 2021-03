Gf vip | Andrea Zelletta è il primo escluso del reality

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ildal gioco èche perde al televoto con Tommaso Zorzi Ilad abbandonare la casa durante la finale del Gf Vip è, che perde al televoto con Tommaso Zorzi. Ma prima del verdetto, per i due vip sorprese e il the best del loro percorso dentro il loft di Cinecittà.è invitato a raggiungere il giardino del cucurio per rivivere i momenti migliori della sua permanenza nel loft di Cinecittà. Poi alle sue spalle arriva la fidanzata Natalia che lo abbraccia, mentre lui è “freezato” e quindi non può né parlare né muoversi. La ragazza gli dice che “è stato un uomo perfetto” e lui si commuove e scendono le lacrime. Poi viene dato lo stop al freez eabbraccia la fidanzata e la bacia a ...