FirenzePost : Firenze: indagati 4 medici di Careggi per paziente morto poco dopo essere stato dimesso - rep_firenze : Dimesso da Careggi, morì a casa qualche ora dopo: indagati 4 medici [di Luca Serrano'] [aggiornamento delle 15:47] - qn_lanazione : Morto in casa poche ore dopo le dimissioni dall'ospedale, indagati quattro medici #Firenze - SimoNetOnTheNet : Mostro di Firenze, archiviate le indagini sugli ultimi indagati - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Coniugi Pasho: Si cerca Dna su valigie che contenevano i corpi e in appartamento di #Firenze dove sarebbero stati ucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze indagati

La Repubblica Firenze.it

Due medici radiologi e due del pronto soccorso. La Procura diha iscritto sul registro degli4 medici di Careggi per la morte di Carlo Nozzoli, 58 anni, trovato senza vita giovedì sera poche ore dopo il ricovero e le dimissioni (in seguito a un ...Per i restanti soggetti, l'autorità giudiziaria non ha emesso alcuna richiesta di sequestro, in quanto gli stessi hanno richiesto ed ottenuto l'accertamento con relativa rateizzazione ed ...Carlo Nozzoli, 58 anni, andò in ospedale dopo un incidente stradale: ebbe solo tre giorni di prognosi ma poi è morto ...Incidenti simulati nei parcheggi per ottenere risarcimenti diretti dalle vittime: ai domiciliari un 49enne originario della Campania. Ad arrestarlo, nei giorni scorsi, è stata la polizia di Firenze. L ...