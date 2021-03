Finanziamenti Covid senza averne diritto Sequestri per 895 mila euro a un’azienda (Di lunedì 1 marzo 2021) La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito un decreto di sequestro firmato dal gip nei confronti di un’azienda per illecita percezione di Finanziamenti garantiti dallo Stato. L’accusa: la società era stata destinataria di tre interdittive antimafia, provvedimenti che escludono la possibilità di ottenere aiuti statali. Cinque le richieste di finanziamento, due andate a buon fine con erogazione di 1 milione e 150 mila euro, garantiti per 895 mila euro dalla copertura pubblica. Denunciato il legale rappresentante. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 marzo 2021) La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito un decreto di sequestro firmato dal gip nei confronti diper illecita percezione digarantiti dallo Stato. L’accusa: la società era stata destinataria di tre interdittive antimafia, provvedimenti che escludono la possibilità di ottenere aiuti statali. Cinque le richieste di finanziamento, due andate a buon fine con erogazione di 1 milione e 150, garantiti per 895dalla copertura pubblica. Denunciato il legale rappresentante.

Corriere : Bergamo, finanziamenti per l’emergenza Covid da 1 milione. Ma l’azienda non ne aveva diritto - Corriere : Bergamo, finanziamenti per l’emergenza Covid da 1 milione. Ma l’azienda non ne aveva di... - rep_milano : L'azienda della Bergamasca ottiene un milione di finanziamenti per l'emergenza Covid: ma aveva tre interdittive ant… - PasqualeDorian1 : @Antonel15773761 @noitre32 @TemaMarco60 questo e' l'uomo che dopo avere ricevuto i finanziamenti ha cambiato di 180… - ingscostanzo : Avete mai sentito un brevetto registrato con ricerca #telethon o altre raccolte? Cmq nel caso del #vaccino #Covid m… -