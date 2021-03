Facebook, 650 milioni di dollari di multa: saranno destinati agli utenti (Di lunedì 1 marzo 2021) Facebook dovrà pagare una maxi multa da 650 milioni di dollari a una class action dell’Illinois. Ecco il motivo Nuovi problemi per Facebook. Negli ultimi anni, il social network di Mark Zuckerberg se l’è dovuta vedere più di una volta con grattacapi relativi alla privacy degli utenti. A seguito dell’ultima sentenza del tribunale della California, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 marzo 2021)dovrà pagare una maxida 650dia una class action dell’Illinois. Ecco il motivo Nuovi problemi per. Negli ultimi anni, il social network di Mark Zuckerberg se l’è dovuta vedere più di una volta con grattacapi relativi alla privacy degli. A seguito dell’ultima sentenza del tribunale della California, L'articolo proviene da Inews.it.

