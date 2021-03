Draghi silura Arcuri e nomina commissario all’emergenza il generale Figliuolo (Di lunedì 1 marzo 2021) Addio Domenico Arcuri. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, congeda il tanto discusso commissario all’emergenza Covid e lo sostituisce con il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo. Con una nota emessa da Palazzo Chigi, Arcuri viene ringraziato per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Addio Domenico. Il presidente del Consiglio, Mario, congeda il tanto discussoCovid e lo sostituisce con ildi Corpo d’Armata Francesco Paolo. Con una nota emessa da Palazzo Chigi,viene ringraziato per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. IlFrancesco Paolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficiodel Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico ...

