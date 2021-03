D’Amato: c’è concreto rischio chiusura scuole (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – “Il rischio chiusura c’e’ sempre perche’ dipende da come corre il virus. Gia’ sono stati adottati provvedimenti nelle zone rosse, come nella provincia di Frosinone. Noi speriamo di no, ma il rischio e’ concreto.” “Anche perche’ vedo che nei fine settimana c’e’ un costante allenamento della tensione e quando si allenta la questione non e’ mai positivo. Questo portera’ sicuramente degli elementi critici nei prossimi giorni”. Cosi’ Alessio D’Amato, assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, intervento questa mattina a margine della campagna di tamponi molecolari promossi dall’Universita’ Sapienza di Roma, ha risposto all’agenzia Dire che gli chiedeva se c’e’ il rischio di dover chiudere le scuole. Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – “Ilc’e’ sempre perche’ dipende da come corre il virus. Gia’ sono stati adottati provvedimenti nelle zone rosse, come nella provincia di Frosinone. Noi speriamo di no, ma ile’.” “Anche perche’ vedo che nei fine settimana c’e’ un costante allenamento della tensione e quando si allenta la questione non e’ mai positivo. Questo portera’ sicuramente degli elementi critici nei prossimi giorni”. Cosi’ Alessio, assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, intervento questa mattina a margine della campagna di tamponi molecolari promossi dall’Universita’ Sapienza di Roma, ha risposto all’agenzia Dire che gli chiedeva se c’e’ ildi dover chiudere le

