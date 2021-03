Da Gino Bramieri al Principe Emanuele Filiberto, tutti gli «outsider» del Festival di Sanremo (Di lunedì 1 marzo 2021) Gino Bramieri Ancora poche ore e le luci del Teatro Ariston si riaccenderanno per ospitare il Festival di Sanremo 2021 ed aggiungere così un nuovo capitolo a quella che senza dubbio è la manifestazione musicale più amata e seguita dagli italiani. Nel corso delle sue 70 edizioni il Festival ha visto alternarsi sul palco centinaia di cantanti, pronti a darsi battaglia a suon di note, ma non sono mancati neppure gli “outsider”, ovvero personaggi che in alcuni casi poco o niente avevano a che fare con il mondo della musica, ma che non hanno saputo resistere al fascino del Festival della Canzone Italiana. Primo intrepido “cantante della domenica” è stato l’indimenticato Gino Bramieri, che nel 1962 si presenta in gara con le canzoni ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 marzo 2021)Ancora poche ore e le luci del Teatro Ariston si riaccenderanno per ospitare ildi2021 ed aggiungere così un nuovo capitolo a quella che senza dubbio è la manifestazione musicale più amata e seguita dagli italiani. Nel corso delle sue 70 edizioni ilha visto alternarsi sul palco centinaia di cantanti, pronti a darsi battaglia a suon di note, ma non sono mancati neppure gli “”, ovvero personaggi che in alcuni casi poco o niente avevano a che fare con il mondo della musica, ma che non hanno saputo resistere al fascino deldella Canzone Italiana. Primo intrepido “cantante della domenica” è stato l’indimenticato, che nel 1962 si presenta in gara con le canzoni ...

