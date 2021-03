Covid Veneto | Zaia | “Rt in rialzo per scuole aperte”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Coronavirus ine indice Rt innella regione anche grazie alleche, se necessario, verranno chiuse. A spiegarlo è il governatore Lucanel punto stampa di oggi. “L’indice Rt è in. L’Italia si sta colorando di arancione: anche noi, in, per i parametri del Dpcm non siamo ancora in arancione ma il nostro Rt è salito e la causa è da far risalire certo agli assembramenti ma soprattutto alle”, ha detto. “Credo che la correlazione con la scuola ci sia e non per colpa dei ragazzi: lo dice la letteratura scientifica a disposizione. I ragazzi hanno cariche virali alte e spesso sono asintomatici, questo porta il virus nelle famiglie”, ha sottolineatoche ha quindi ...

Si registrano anche 5 persone al Centro Nazareth di Venezia e 5 al centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo Lido. Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di lunedì 1 marzo (dato riferito ...
Lunedì 1º marzo inizia con queste parole il nuovo punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto tenuto dal Governatore Luca Zaia insieme al direttore Luciano Flor e all'assessore Lanzarin. Stiamo vedend ...