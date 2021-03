Covid, sono 7 i vaccini: ecco come agiscono, chi può utilizzarli e quali sono i limiti di età (Di lunedì 1 marzo 2021) In campo ci sono sette vaccini. Il 27 dicembre è partita la campagna vaccinale nell’Unione Europea con il vaccino sviluppato da Pfizer e Biontech. Nel frattempo hanno ricevuto l’approvazione altri due vaccini (Moderna e AstraZeneca) e ha avuto inizio la campagna di vaccinazioni di massa. ecco quali sono le caratteristiche e in che cosa si differenziano i sette vaccini. In Italia la produzione di vaccini potrebbe prendere l’avvio in Italia già a fine 2021. vaccini, Pfizer-Biontech La Pfizer-Biontech, azienda anglo-svedese, è riuscita a battere sul tempo tutti. Già dalla fine del 2020 era accessibile sul mercato europeo. È il vaccino che per il momento è più utilizzato in Italia, destinato in via ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) In campo cisette. Il 27 dicembre è partita la campagna vaccinale nell’Unione Europea con il vaccino sviluppato da Pfizer e Biontech. Nel frattempo hanno ricevuto l’approvazione altri due(Moderna e AstraZeneca) e ha avuto inizio la campagna di vaccinazioni di massa.le caratteristiche e in che cosa si differenziano i sette. In Italia la produzione dipotrebbe prendere l’avvio in Italia già a fine 2021., Pfizer-Biontech La Pfizer-Biontech, azienda anglo-svedese, è riuscita a battere sul tempo tutti. Già dalla fine del 2020 era accessibile sul mercato europeo. È il vaccino che per il momento è più utilizzato in Italia, destinato in via ...

