Covid, lo studio sulla mortalità: 'Più influenzata dalla carenza di posti letto che dall'età media' (Di lunedì 1 marzo 2021) Covid , lo studio dal risultato inaspettato: sulla mortalità influisce più la disponibilità di posti letto che l' età media dei singoli paesi. È quanto emerge da un'indagine condotta dal sindacato di ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021), lodal risultato inaspettato:influisce più la disponibilità diche l' etàdei singoli paesi. È quanto emerge da un'indagine condotta dal sindacato di ...

antoguerrera : ??Nuovo studio: Una sola dose di vaccino Astrazeneca o Pfizer riduce ricoveri di oltre l’80% per gli OVER 80?? Sono… - Agenzia_Ansa : Con l'uso delle mascherine sono stati evitati in Italia 30.000 casi di Covid nella prima ondata della pandemia. Lo… - fattoquotidiano : Covid, lo studio in Scozia: “Crolla fino al 94% il numero dei ricoveri tra i vaccinati” - tmsboldrini : RT @Luca_Gualtieri1: Il #vaccino Pfizer è efficace al 94% contro il #Covid-19. Lo stabilisce uno studio realizzato in Israele su 1,2 milion… - augusto_amato : Il vaccino Pfizer è meno efficace negli obesi? L'allarme lanciato dallo studio italiano -