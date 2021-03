Covid, in arrivo le nuove regole: ecco cosa si può fare e cosa no. Tutti i punti-chiave del Dpcm (Di lunedì 1 marzo 2021) Passa la linea del rigore. Nelle prossime ore Draghi firmerà il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid. Le graduali aperture chieste dai governatori nella lettera a Palazzo Chigi sono state respinte. Qualche spiraglio di luce si avrà, forse a partire dal 27 marzo per alcuni comparti, come cinema e teatri. Tra le varianti cromatiche, introdotte da Conte, si conferma una fascia arancione scuro. Per rafforzare alcuni divieti senza decretare il confinamento locale. Covid, Tutti i punti chiave del Dpcm Draghi ecco Tutti i punti chiave delle misure che partiranno domenica 6 marzo e scadranno il 6 aprile. L’Italia continuerà a essere divisa per fasce di rischio: bianca, gialla, arancione e rossa. Nelle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Passa la linea del rigore. Nelle prossime ore Draghi firmerà il nuovocon le misure anti-. Le graduali aperture chieste dai governatori nella lettera a Palazzo Chigi sono state respinte. Qualche spiraglio di luce si avrà, forse a partire dal 27 marzo per alcuni comparti, come cinema e teatri. Tra le varianti cromatiche, introdotte da Conte, si conferma una fascia arancione scuro. Per rafforzare alcuni divieti senza decretare il confinamento locale.delDraghidelle misure che partiranno domenica 6 marzo e scadranno il 6 aprile. L’Italia continuerà a essere divisa per fasce di rischio: bianca, gialla, arancione e rossa. Nelle ...

