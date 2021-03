Covid, il ministro Speranza: 'Basta tagli alla sanità. Prossime settimane non facili, vaccinazioni devono accelerare' (Di lunedì 1 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto alla presentazione del Programma nazionale Esiti 2020, evento promosso dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). 'Penso ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021) Ildella Salute Robertoè intervenutopresentazione del Programma nazionale Esiti 2020, evento promosso dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). 'Penso ...

Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - MinLavoro : #COVID19: ministro @AndreaOrlandosp ha incontrato ministro @robersperanza. Prossima settimana tavolo con parti soci… - MiC_Italia : #COVID19, il ministro @dariofrance audito dal Comitato Tecnico Scientifico presso la Presidenza del Consiglio sui p… - renbelnic : RT @AStramezzi: La letalità nel Covid, spiegata in 140 secondi. Capita questa dinamica, la si previene con farmaci d’uso comune e il Covid… - Ella_112233 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Speranza: la curva dei contagi sta risalendo in modo significativo. Il ministro della Salute: 'Da tutte le regioni… -