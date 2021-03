Covid Abruzzo | oggi 199 contagi | bollettino 1 marzo

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 199 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 1. Si registrano altri 8 morti. Sono complessivamente 54.664 i casi positivi al19 registrati indall'inizio dell'emergenza. Il bilancio dei decessi nella regione sale a 1.709. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 39.844 dimessi/guariti (+321 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 13.111 (-133. Dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti complessivamente 748.020 tamponi molecolari (+2.701) e 264.603 test antigenici (+7.123. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.0%. Sono 633 (+11) i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non ...

Sono complessivamente 54664 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 199 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati ... Sono 199 i nuovi contagi di Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 1 marzo. Si registrano altri 8 morti. Sono complessivamente 54.664 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo d ... C'è un legame diretto fra l'aumento dei ricoveri per Covid-19 nelle unità di terapia intensiva e la riapertura delle scuole: "l'analisi delle curve del numero dei ricoverati nei reparti di terapia int ...