Covid-19, arancione rafforzato per la provincia di Brescia: ancora chiuse tutte le scuole (Di lunedì 1 marzo 2021) La provincia di Brescia resterà in fascia arancione rafforzata per altri otto giorni. La decisione, a quanto apprende Ansa, è stata presa su indicazione della commissione indicatori (sono in corso le opportune interlocuzioni il ministero della salute). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Ladiresterà in fasciarafforzata per altri otto giorni. La decisione, a quanto apprende Ansa, è stata presa su indicazione della commissione indicatori (sono in corso le opportune interlocuzioni il ministero della salute). L'articolo .

