Cosmi e il Crotone, la Serie A all’improvviso. Dopo troppe incompiute (Di lunedì 1 marzo 2021) Serse Cosmi torna in Serie A. L’opzione Crotone all’improvviso, ha accettato tutte le condizioni (contratto fino a giugno e rinnovo in caso di salvezza) e non poteva essere diversamente Dopo il mancato accordo con Bucchi nella serata di ieri. Cosmi ritrova la Serie A a distanza da nove anni, ultima esperienza sulla panchina del Siena. Poi mediamente un oblio: la prodezza di Trapani unica eccezione con la promozione dalla B sfumata all’ultimo atto contro il Pescara, ma anche tante – troppe – incompiute. La salvezza ai playout con l’Ascoli non valse la conferma, retrocessione a Venezia Dopo una stagione davvero deludente, il fallimentare ritorno a Perugia con tanto di esonero perché la squadra non riusciva proprio a ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Sersetorna inA. L’opzione, ha accettato tutte le condizioni (contratto fino a giugno e rinnovo in caso di salvezza) e non poteva essere diversamenteil mancato accordo con Bucchi nella serata di ieri.ritrova laA a distanza da nove anni, ultima esperienza sulla panchina del Siena. Poi mediamente un oblio: la prodezza di Trapani unica eccezione con la promozione dalla B sfumata all’ultimo atto contro il Pescara, ma anche tante –. La salvezza ai playout con l’Ascoli non valse la conferma, retrocessione a Veneziauna stagione davvero deludente, il fallimentare ritorno a Perugia con tanto di esonero perché la squadra non riusciva proprio a ...

DiMarzio : #Cosmi già in viaggio per #Crotone, confermato: ultimi dettagli da sistemare, domani primo allenamento @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CROTONE, SCELTO SERSE COSMI PER LA PANCHINA Atteso in sede stasera, domani primo allenamento… - DiMarzio : Il #Crotone ha scelto #Cosmi: mercoledì il debutto contro l'Atalanta - infoitsport : Crotone, Cosmi in viaggio: stasera l'incontro per la firma. É lui il nome per il dopo Stroppa - infoitsport : Calcio, il Crotone esonera Stroppa: Serse Cosmi sarà il nuovo allenatore -