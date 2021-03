Conte si prende il Movimento | sarà unico leader I 5Stelle diventano “europeisti e moderati”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il M5s è sempre più allo sbando. Tra espulsioni, lotte tra correnti che neanche i compagni del Pd, tentativi di scissioni e imposizioni dall’alto, la situazione non è delle migliori. Senza considerare il crollo nei sondaggi. E così adesso è tempo di rivoluzione, o rifondazione. I grillini vanno a caccia della loro nuova identità e si affidano al volere di Beppe Grillo, il quale impone e detta la linea. Chiavi in mano a Giuseppee tutti zitti. Il vertice che si è svolto ieri (28 febbraio) a Roma ha segnato la svolta decisiva. Ilavrà un nuovo, appunto, l’ex premier Giuseppe, il quale ha sciolto le riserve e ha deciso di dire sì a Beppe Grillo. Cosa cambia ora?“Dopo giorni di riflessioni e dubbi, – si legge sul Corriere – l’avvocato che sognava un partito tutto ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? M5S, Conte si prende i Cinquestelle: “Populisti, ma nel centrosinistra” [di Annalisa Cuzzocrea] - carlo_masera : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? M5S, Conte si prende i Cinquestelle: “Populisti, ma nel centrosinistra” [di Annalisa Cuzzocrea] https://t.co… - daniela_garbati : RT @lauracesaretti1: L’ex Conte che si prende i 5Seghe in concomitanza con l’ex Trump che si prende il Gop. Coincidenze #TwinFlames - BimbiMeb : RT @lauracesaretti1: L’ex Conte che si prende i 5Seghe in concomitanza con l’ex Trump che si prende il Gop. Coincidenze #TwinFlames - eziomauro : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? M5S, Conte si prende i Cinquestelle: “Populisti, ma nel centrosinistra” [di Annalisa Cuzzocrea] https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte prende

... legata al termine dello stato d'emergenza Covid - 19 e quindi al 30 aprile 2021;corpo la ... ed in particolare al Ministro dell'Economia , dal GovernoII. Nell'attesa però, l'AdeR è ......SPUTNIK SECONDO LO SPALLANZANI I NUMERI DEL REGNO UNITO DRAGHI RISCRIVERA' IL PIANO DIE ... Lo Stato membro sila responsabilità della scelta e decide autonomamente quali dati sono ...Questo mi hai detto al telefono, peccato che son passati…”, scherza Mara Venier. Rocco Casalino 'in esclusiva' a Domenica In: lo scherzo di Mara Venier. In tutto ciò Rocco Casalino non ha potuto fare ...Il premier sta definendo la strategia insieme ai nuovi vertici della Protezione civile. L’ex capo della Polizia, appena nominato sottosegretario ai Servizi, potrebbe ricevere anche una delega di consi ...