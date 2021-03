Consegnano cocaina durante coprifuoco con complicità taxi | 4 arresti

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. – Nella serata di ieri in zona San Giovanni, gli uomini della Squadra Investigativa del Commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, hanno portato a termine un mirato servizio antidrogail quale hanno arrestato 4 persone, tutte italiane, un 32enne, un 22enne, un 26enne e un 35enne, nonche’ a denunciarne una quinta. Gli agenti in borghese, grazie a un servizio di osservazione presso l’abitazione di uno dei soggetti arrestati, il 32enne, gia’ sottoposto a regime deglidomiciliari, hanno notato alcune persone entrare nel suo comprensorio per poi uscire frettolosamente; alcuni di questi per raggiungere il posto utilizzavano unche attendeva in strada mentre il presunto spacciatore si riforniva. Un primo riscontro era emerso nei giorni precedenti quando un, gia’ avvistato in ...

Consegnavano cocaina durante il coprifuoco utilizzando la complicità di un tassista. Per questo 4 persone sono state arrestate e 1 denunciata durante un'operazione antidroga della polizia durante la q ...Si era spedito la droga a casa per evitare i controlli agli sbarchi ma, per un errore di consegna, è stato alla fine arrestato comunque per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri del Nucleo Ope ...