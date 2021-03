Commissario emergenza Covid | via Arcuri | al suo posto Figliuolo Draghi nomina il generale di origine lucana

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, hato un nuovoper l’corona virus. È Francesco Paolodi corpo d’armata dell’esercito, originario di Potenza, prende ildi Domenico. (foto: fonte Stato maggiore Esercito) L'articolo: via, al suo ildi proviene da Noi Notizie..

Figliuolo dal 2018 è comandante logistico esercito - Il generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato da Draghi nuovo commissario all'emergenza Covid, è originario di Potenza, ha maturato esperienze ...
Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ...