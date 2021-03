Comandante Carabinieri: “Catania soffre ma resiste” (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal punto di vista della criminalità “Catania soffre ma resiste”. Lo dice all’Adnkronos il tenente colonnello Piercarmine Sica, Comandante del Reparto operativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, spiegando che “la situazione di pandemia che ha colpito tutta Italia colpisce anche la provincia etnea. Una provincia – dice Sica- particolarmente permeabile agli interessi mafiosi sia dal punto di vista di possibili interessi negli enti locali, sia sotto il profilo degli interessi nei confronti di eventuali investimenti per far ripartire la città”. Il Comandante del Reparto operativo dei Carabinieri, sottolinea come a Catania, anche in tempi pandemici, “la mafia si rimodula. Riesce ad adeguarsi alla realtà circostante ed è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal punto di vista della criminalità “ma”. Lo dice all’Adnkronos il tenente colonnello Piercarmine Sica,del Reparto operativo deidel Comando Provinciale di, spiegando che “la situazione di pandemia che ha colpito tutta Italia colpisce anche la provincia etnea. Una provincia – dice Sica- particolarmente permeabile agli interessi mafiosi sia dal punto di vista di possibili interessi negli enti locali, sia sotto il profilo degli interessi nei confronti di eventuali investimenti per far ripartire la città”. Ildel Reparto operativo dei, sottolinea come a, anche in tempi pandemici, “la mafia si rimodula. Riesce ad adeguarsi alla realtà circostante ed è ...

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - _Carabinieri_ : Il Comandante Generale ha espresso la propria vicinanza ai militari del 13° Rgt CC FVG, colpiti dalla perdita del C… - NotizieAbruzzo : L’Aquila, il Sindaco incontra il neo Comandante dei Carabinieri TPC - AlleracNicola : @UDisattivata @uvaozio Secondo me mettono il Comandante dei Carabinieri alla Vigilanza RAI a sto punto - AlboPopPatti : 1 Marzo 2021 | ASSEGNAZIONE ULTERIORE IMPORTO PER LOCAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO PER IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA… -