«Cambia nazionalità, così avremo un “italiano” in meno». La Dalla Chiesa le suona a Vauro (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1° mar – E pensare che stavolta non aveva colpe (o quasi). Stiamo parlando di Vauro Senesi, che stamattina è stato attaccato frontalmente da Rita Dalla Chiesa. In un post su Twitter, infatti, la nota conduttrice televisiva è stata particolarmente dura con il controverso vignettista toscano: «Cambia nazionalità, così avremo un “italiano” come te in meno». Il commento della Dalla Chiesa arriva a corredo di un’immagine in cui Vauro tiene un cartello che recita «Anch’io sono italiano “purtroppo”». Ma la foto – pur sempre reale, niente fotomontaggio – risale però a circa tre anni fa. Era italiano anche mio padre e chi, come lui, con le loro morti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1° mar – E pensare che stavolta non aveva colpe (o quasi). Stiamo parlando diSenesi, che stamattina è stato attaccato frontalmente da Rita. In un post su Twitter, infatti, la nota conduttrice televisiva è stata particolarmente dura con il controverso vignettista toscano: «un “” come te in». Il commento dellaarriva a corredo di un’immagine in cuitiene un cartello che recita «Anch’io sono“purtroppo”». Ma la foto – pur sempre reale, niente fotomontaggio – risale però a circa tre anni fa. Eraanche mio padre e chi, come lui, con le loro morti ...

