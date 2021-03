Borgo Palazzo | da mercoledì via ai lavori di posa delle tubazioni del teleriscaldamento

(Di lunedì 1 marzo 2021) A partire dal 3 marzo avranno inizio ididelin viaall’incrocio con via Daste e Spalenga. Lo rende noto A2a, in accordo con l’amministrazione del Comune di Bergamo. Icomporteranno modifiche alla viabilità con deviazione del traffico veicolare ed individuazione di percorsi alternativi con apposita segnaletica. Gli ingressi pedonali e gli accessi carrai verranno comunque garantiti. L’asfaltatura definitiva verrà realizzata, come concordato con l’Amministrazione Comunale, dopo qualche mese dalla conclusione deiper permettere l’assestamento del terreno. Per informazioni e segnalazioni: numero verde 800 912 198 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, sito web ...

A partire dal 3 marzo avranno inizio i lavori di posa delle tubazioni del teleriscaldamento in via Borgo Palazzo all'incrocio con via Daste e Spalenga. Lo rende noto A2a, in accordo con l'amministrazione del Comune di Bergamo. I lavori comporteranno modifiche alla viabilità con deviazione del traffico veicolare ed individuazione di percorsi alternativi con apposita segnaletica.